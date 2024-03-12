Тувинский Шагонар подключили к теплу по временной схеме после пожара на ТЭЦ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Подача тепла в пострадавшем от ЧП на ТЭЦ Шагонаре возобновлена, город подключен по временной схеме, сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

"(...) Вчера были завершены работы по подключению города пока по временной схеме к теплу. Дальше будут приниматься необходимые решения по восстановлению котельной угольной, и, возможно, в какой-то части нам придется поставить и новые котлы тоже на территорию",- сказал Файзуллин на заседании комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ в среду.

Ранее в Минстрое отмечали, что завершить работы по возобновлению подачи тепла в городе планируется к концу дня 11 марта.

Возобновление теплоснабжения в городе после аварии на Шагонарской ТЭЦ проводится под контролем оперативного штаба. Для организации подключения теплоснабжения по временной схеме в Шагонар от Минстроя России и регионов Сибирского федерального округа совместно с МЧС России и Минобороны России было доставлено необходимое оборудование, в том числе блочно-модульные котельные.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел утром 6 марта. В результате ЧП пострадали 23 человека. Было нарушено теплоснабжение в 62 многоквартирных и 216 частных домах, в которых проживают примерно 4 тыс. человек, это примерно треть всего населения города. Возбуждено уголовное дело о халатности. Власти Тувы ввели в республике режим ЧС регионального значения.

До этого в понедельник Главное управление МЧС РФ по региону сообщило, что все 18 социально значимых объектов, а также 61 из 62 домов подключены к теплу. Всего для ликвидации чрезвычайной ситуации регионального характера привлечено более 300 человек и 75 единиц техники.

По словам главы Тувы Владислава Ховалыга, в воскресенье на Шагонарской ТЭЦ была восстановлена конвейерная линия топливоподачи, в работу ввели второй котел. В Шагонаре запущены семь мобильных котельных установок.