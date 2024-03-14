В Петербурге задержаны члены "Русского добровольческого корпуса", планировавшие теракты

По данным ФСБ, они собирались отравить продукты, отправляемые в зону СВО в качестве гумпомощи

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании в Петербурге четырех участников запрещённой в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК), планировавших отравить гумпомощь для солдат в зоне СВО, а также готовивших теракты в городе и Ленинградской области.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена противоправная деятельность на территории Санкт-Петербурга законспирированной ячейки украинской военизированной организации "Русский добровольческий корпус" ("РДК"), признанной террористической в Российской Федерации, действующей в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг.

По данным спецслужбы, в состав преступной группы входили четверо жителей Петербурга.

Задержанные, по версии ФСБ, "намеревались отравить высоко токсичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС РФ, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и жителям новых территорий России".

"Одновременно с этим задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры в целях последующей подготовки террористических актов", - сообщили в ЦОС.

Следственной службой УФСБ по Петербургу и Ленинградской области возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

"Русский добровольческий корпус" в январе был внесен в список террористических организаций, публикуемый на сайте ФСБ.

В прошлом году Второй западный окружной военный суд назначил пожизненное лишение свободы основателю РДК Денису Капустину, которому в России была вменена организация нападения на село в Брянской области в марте 2023 года, покушение на бизнесмена Константина Малофеева и государственная измена.

Капустина в ФСБ также называли организатором предотвращенного силовиками в августе 2022 года диверсионно-террористического акта "с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области".

В феврале московский суд приговорил к пожизненному лишению свободы 41-летного бывшего актера Кирилла Канахина по обвинению в государственной измене за участие в РДК.