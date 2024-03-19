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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Зюганов предложит Путину обеспечить возвращение уехавших из России специалистов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что на встрече руководства Госдумы и лидеров фракций с президентом Владимиром Путиным 19 марта он предложит принять меры для возвращения в Россию квалифицированных кадров.

"Напрашивается указ президента о создании условий о возвращении в Россию наших специалистов, работающих сейчас за кордоном. Сегодня таких около 1 миллиона 200 тысяч очень квалифицированных специалистов ", - сказал он журналистам. во вторник. По его словам, если создать соответствующие условия, то они вернутся в страну.

Также Зюганов считает, что нужно предпринимать действия по смене финансово-экономического курса страны, так как "либо социализация на основе опыта СССР и КНР либо фашизация и война".

"Сегодня официально поставлю вопрос перед президентом о том, что пятая колонна продолжает вредить стране", - сказал Зюганов.

Он подчеркнул, что "все эти темы будут сегодня затронуты на встрече с президентом".

Геннадий Зюганов КПРФ СССР КНР Владимир Путин
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