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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 05:03

Крыша над зрительным залом Crocus City Hall рухнула

Пожар практически ликвидирован, продолжаются пролив конструкций и разбор завалов

Крыша над зрительным залом Crocus City Hall рухнула
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пожар в подмосковном концертном зале Crocus City Hall в основном ликвидирован, спасатели продолжают пролив конструкций и разбор завалов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сейчас продолжается пролив конструкций. Отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован. Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что крыша над зрительным залом рухнула, продолжается разбор завалов.

В пятницу вечером неизвестные люди, вооруженные автоматами, открыли огонь в Crocus City Hall в Красногорске. В здании начался пожар. Сообщалось о взрывах.

По данным Следственного комитета России в результате теракта погибли более 60 человек. Число жертв может увеличиться, предупредило ведомство.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что после нападения госпитализированы 115 человек, включая пять детей, 60 взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии.

МЧС РФ опубликовало список из 99 пострадавших. В списке пострадавших, опубликованном ранее подмосковным Минздравом числятся 145 человек, в том числе восемь детей.

Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Московская область Андрей Воробьев Crocus City Hall
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