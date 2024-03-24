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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 20:36

Что произошло за день: воскресенье, 24 марта

Начато опознание погибших в теракте в Красногорске, в Ереване атаковали полицейский участок, в Польше заметили российскую ракету

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число погибших при теракте в Crocus City Hall увеличилось до 137 человек. По данным СКР, в настоящее время опознаны 62 тела. В воскресенье в стране день общенационального траура. Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание с членами Совбеза страны, посвященное теракту в Crocus City Hall.

- Спасатели разобрали уже свыше 400 кубометров сгоревших конструкций. Для прохода тяжелой техники в стене здания был сделан проем.

- Решение о восстановлении Crocus City Hall примут после анализа экспертов, сообщил президент Crocus Group Араз Агаларов. Ранее в компании заявляли, что намерены восстановить концертный зал.

- Вооруженные люди ворвались в отделение полиции в Ереване. Двое из них подорвали гранаты и были ранены. Третьего обезвредил спецназ. Точных данных о принадлежности нападавших к какой-либо организации и о требованиях нет. Возбуждено дело о терроризме.

- Над Белгородской областью уничтожено 22 украинских реактивных снаряда Vampire. В результате вечернего обстрела Белгорода пострадали четыре человека.

- В Польше заявили, что российская ракета входила в воздушное пространство страны. Доказательств этим заявлениям военные не предоставили. Также сообщалось, что поднята в воздух авиация Польши и союзников по НАТО.

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