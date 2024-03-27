Ответственность владельца аварийного рудника "Пионер" застраховал "СОГАЗ"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Гражданская ответственность владельца горно-гидрометаллургического комбината "Пионер" в Зейском округе Амурской области, на котором 18 марта 2024 года произошел обвал, застрахована в АО "СОГАЗ", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "СОГАЗа".

Договор был заключен в рамках федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (№225-ФЗ).

""СОГАЗ" ожидает окончания спасательной операции и передает самые искренние слова поддержки родным и близким горняков, которые оказались под завалом", - сказал представитель страховой компании.

"Интерфаксу" не удалось получить комментарий о действующем договоре ОСОПО у страхователя. Рудник "Пионер" входит в группу "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК).

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы. В шахте оказались заблокированы 13 сотрудников подрядной организации, их судьба до настоящего времени не известна. Исследование шахты с помощью видеокамер через первые разведывательные скважины показало отсутствие пустот в горных выработках. В МЧС сообщили, что первые три скважины, которые бурили для поиска людей, обнаружили воду и лед.

В Приамурье введен режим ЧС регионального характера. По факту аварии возбуждено уголовное дело о халатности. Кроме того, управляющему директору рудника предъявлено обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ, он взят под стражу.

Рудник "Пионер" - крупное золотодобывающее предприятие, добыча по итогам 2023 года превысила 4 тонны.

Закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (ОСОПО) действует в России с 2012 года. Он предусматривает компенсацию пострадавшим в результате аварий на опасных объектах - как декларируемых, так и недекларируемых.

По закону событие признается страховым случаем, если причинение вреда потерпевшим явилось следствием аварии на опасном объекте, произошедшей в период действия договора обязательного страхования. Выплаты не зависят от факта установления вины или невиновности владельца опасного объекта в произошедшей аварии. Они по закону предназначены пострадавшим третьим лицам и сотрудникам самого предприятия, где произошла авария.

Обязанность по страхованию ответственности исполняют владельцы опасных производственных объектов, подлежащие регистрации в Государственном реестре опасных производственных объектов, гидротехнические сооружения, подлежащие внесению в Российский регистр гидротехнических сооружений, а также владельцы автозаправочных станций жидкого моторного топлива, лифтов, подъемных платформы для инвалидов, эскалаторов и другие.

Страховые суммы в ОСОПО, согласно закону, определяются в зависимости от расчета показателя максимально возможного числа пострадавших во время аварии и принадлежности к конкретной отрасли, где предприятие или организация работают. Для шахт, с учетом этих факторов, договоры заключаются на страховые суммы 75 млн или 250 млн рублей. С 30 марта 2023 года размеры новых страховых выплат по договору обязательного страхования увеличены и составляют: 3 млн рублей - в части возмещения вреда, причиненного жизни каждого потерпевшего, не более 3 млн рублей - в части возмещения вреда каждому пострадавшему.

По данным Банка России, общие премии российских страховщиков по ОСОПО в 2023 году сократились на 0,3% и составили 2,46 млрд рублей. Выплаты снизились на 23,3% - до 255,1 млн рублей. Уровень выплат по договорам ОСОПО за прошлый год составил 10,4%, в 2022 году показатель был равен 13,5%.

"СОГАЗ" занимает 1-е место среди российских страховщиков по показателю сборов по ОСОПО. Рыночная доля "СОГАЗа" в совокупных премиях по договорам ОСОПО в прошлом году составила 28,9% (годом ранее - 31,8%). Премии "СОГАЗа" за прошлый год по договорам ОСОПО были на уровне 711,5 млн рублей (сокращение к уровню 2022 года на 9,4%), выплаты по договорам ОСОПО в прошлом году составили 151,1 млн рублей (сокращение на 4,4%).