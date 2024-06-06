Минпромторг предложил вывести из-под "курсовой" пошлины еще около 200 экспортных товаров

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ составил перечень из примерно 200 экспортных товаров, которые предлагает вывести из-под привязанной к курсу доллара экспортной пошлины, сообщил "Интерфаксу" первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

"В целом по 200 кодам (ТН ВЭД - ИФ) заявки еще на рассмотрении", - сказал он, добавив, что речь идет о возможности выведения из-под пошлины не отраслей, а точечно отдельных товаров, как это недавно было сделано с чугуном и некоторыми видами сортового проката.

Предложения Минпромторга направлены в таможенно-тарифную подкомиссию правительства.

Ранее Осьмаков отмечал, что согласование решений по освобождению от "курсовой" пошлины занимает несколько месяцев. При этом, в соответствии с предложением Минфина, в рамках переформатирования налоговой системы с 2025 года правительство намерено отказаться от взимания привязанных к курсу экспортных пошлин.

"Курсовая" экспортная пошлина на широкий перечень товаров была введена правительством с 1 октября 2023 года и, согласно решению правительства, будет действовать до конца 2024 года (отдельные товары при этом постепенно выводятся из-под действия пошлины с учетом ситуации в отраслях). Ставка пошлины при курсе 80-85 рублей за доллар США составляет 4%, при 85-90 рублей/$ - 4,5%, при 90-95 рублей/$ - 5,5%, при 95 рублях за доллар и более - 7%.