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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Избрание меры пресечения напавшему на Чибиса пройдет в больнице Кировска

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Судебное заседание по избранию меры пресечения в отношении жителя, который в четверг напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и был ранен при задержании, пройдет в субботу в больнице в Кировске, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении Следственного комитета России.

"Выездное заседание пройдет в Апатитско-Кировской центральной городской больнице, где находится фигурант уголовного дела", - сообщили в ведомстве.

Больница обслуживает население соседних городов Апатиты и Кировск. Хирургическое отделение, в частности, расположено в Кировске.

Собеседник агентства уточнил, что заседание пройдет в Кировске.

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Вечером 4 апреля в Апатитах после встречи с жителями на выходе из здания ДК "Строитель" на Чибиса напал мужчина с ножом. Губернатор с ранением был госпитализирован и прооперирован. В пятницу санавиацией Чибиса перевели из Апатитско-Кировской центральной городской больницы в Мурманск.

Нападавшего оперативно задержали, росгвардеец применил табельное оружие. После задержанного в больнице поместили в палату под охраной.

Уголовное дело по факту нападения на губернатора возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности).

Фигурантом уголовного дела стал 42-летний житель Апатитов. По данным телеканала "Россия-24" (ВГТРК), мужчину зовут Александр Быданов. По данным СКР, в ходе допроса задержанный пояснил, "что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком".

В прошлом мужчина привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение легких телесных повреждений.

Андрей Чибис Мурманская область СКР
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