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Дополнительный эшелон спасателей вылетел в Оренбургскую область

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил дополнительной группировке спасателей вылететь в Оренбургскую область, которая ранее подверглась сильному половодью из-за прорыва дамбы, сообщила пресс-служба министерства в субботу.

"Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства со спасателями на борту вылетел в Орск Оренбургской области. Еще более 175 специалистов отряда "Центроспас", курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС России усилят группировку в наиболее сложных районах региона", - говорится в сообщении.

Помимо спасателей на пути в пострадавший регион доставляются плавсредства, техника высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты.

По данным МЧС, на месте ликвидации последствий паводка в Орске работает группировка в составе 540 человек, 146 единиц техники, в том числе высокопроходимой, более 70 плавсредств, 13 беспилотных аппаратов для мониторинга обстановки.

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5 апреля в Орске прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу. По последним данным, в Орске подтоплено более 2,4 тыс. жилых домов и свыше 3 тыс. придомовых территорий. При патрулировании Орска были обнаружены два тела. По предварительным данным, их смерть не связана с утоплением.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

В субботу в пресс-службе правительства региона сообщили "Интерфаксу", что уже около 2 тыс. жителей Орска эвакуированы из-за прорыва дамбы. Эвакуация населения продолжается.

Хроника 30 марта – 06 апреля 2024 годаПоловодье в Оренбургской области
Орск Оренбургская область МЧС РФ
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