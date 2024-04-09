Город Бузулук вышел на пик паводка

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Оренбургской области половодье в городе Бузулук достигло пиковых значений, заявил мэр города Владимир Песков.

"Бузулук сейчас находится на пике паводка. Сегодня ночью подтопило еще 132 дома. За минувшие сутки вода в реке Самаре поднялась на 17 см и достигла отметки 965 см", - написал он в Telegram.

По его словам, подъем воды "напрямую связан со сбросом с Сорочинского водохранилища".

"Сегодня с 9:00 сброс уменьшен до 300 кубометров в секунду. Значительно уменьшился и приток, поэтому мы ожидаем в ближайшие несколько суток стабилизации ситуации. Ожидаем в ближайшие дни, что после снижения уровня воды в Самаре начнет спадать вода и в (реке - ИФ) Домашке. На реке Бузулук мы уже видим спад на 5 сантиметров", - добавил мэр.

В телеграм-канале администрации Бузулука сообщается, что из-за сложной ситуации с паводком в ночь на 9 апреля в городе ввели режим гиперхлорирования воды, что может незначительно сказаться на вкусе и запахе питьевой воды.

Как сообщалось, Сорочинское водохранилище за прошедшую ночь сократило сброс воды на четверть, с 400 до 300 кубометров в секунду. Приток воды за это время сократился с 460 до 380 кубометров в секунду (-17,4%). Свободная емкость водохранилища осталась без изменений - 9,42 млн кубометров. Также режим водосброса изменился на Ириклинском водохранилище, за сутки он понижался два раза: сначала с 1670 до 1500 кубометров в секунду, позднее до 1342 кубометров в секунду.

Сорочинское водохранилище расположено на расстоянии 402 км от устья реки Самары.

Бузулук расположен на западе области, на реках Самаре, Бузулуке и Домашке, в 252 километрах северо-западнее Оренбурга. Население Бузулука в 2021 году превышало 88,3 тыс. человек. В пятнадцати километрах к северу от города расположен национальный парк Бузулукский бор, где накануне паводковыми водами смыло железобетонный мост.