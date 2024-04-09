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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Уровень реки Урал у Оренбурга поднялся до 910 см

До опасного порога осталось 20 см, горожан призвали заранее эвакуироваться

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Урал у Оренбурга с 14:00 до 16:00 (с 12:00 до 14:00 по Москве) 9 апреля поднялся на 4 см и составил 910 см, сообщает телеграм-канал администрации Оренбурга. Опасный уровень для Урала рядом с Оренбургом - 930 см.

Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 811 сантиметров. Опасное значение уровня воды для этой реки в районе Оренбурга установлено на отметке 870 см.

Глава города Сергей Салмин в своем телеграм-канале призвал горожан эвакуироваться в безопасные места.

"Мы приближаемся к опасным значениям. Я призываю жителей подтопляемых территорий: не ждать до последнего, не рисковать своей жизнью. Эвакуируйтесь заблаговременно", - написал он.

В Оренбурге развернуты два мобильных пункта для консультаций пострадавших от паводка жителей.

"Люди интересуются, как реализовать право на получение финансовой поддержки, с чего начинать, какие документы необходимы и т.д. Кроме того, пострадавшим выдают справки о факте подтопления для формирования пакета документов, необходимого для получения выплат", - говорится в сообщении.

За сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 25 сантиметров, и, как ожидается, достигнет опасной отметки 10 апреля. В зоне подтопления находится 1517 домов и 5247 приусадебных участков.

Наводнение в Орске

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Хроника 30 марта – 09 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбург Урал Сакмара Сергей Салмин Татарская Каргала Оренбургская область
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