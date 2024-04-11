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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Глава МЧС в третий раз поехал в пострадавший от половодья Оренбург

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС Александр Куренков в третий раз посетит пострадавшую от масштабного половодья Оренбургскую область, чтобы оценить развитие паводковой обстановки в регионе, сообщила пресс-служба министерства.

"В Оренбурге глава ведомства проверит исполнение ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий ЧС, оказание помощи пострадавшему населению, а также оценит развитие паводка в регионе", - говорится в сообщении.

Ранее 11 апреля в МЧС предупредили, что в ближайшие 24 часа в Оренбургской области прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал. Из-за этого возник риск подтопления для 3580 жилых домов в 25 населенных пунктах.

Сейчас уровень воды в Урале достиг 1060 см. В зоне подтопления остаются 2028 жилых домов и 2522 приусадебных участка.

Наводнение в Орске

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МЧС Александр Куренков Оренбург Урал Оренбургская область
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