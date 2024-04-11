Что произошло за день: четверг, 11 апреля

Запуск "Ангары", задержание подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье и сокращение внешнего долга

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ракета-носитель "Ангара-А5" впервые стартовала с Восточного. Разгонный блок "Орион" вывел на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат "Гагаринец". На геостационарную орбиту выведена испытательная полезная нагрузка.

- Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье. Его обнаружили в Тверской области. Он сказал, что признается в совершенном преступлении - в результате стрельбы один из полицейских погиб, другой был ранен. Из тайника задержанного Василия Бурякова изъяли автомат, пистолет и патроны.

- Внешний долг РФ в первом квартале 2024 года уменьшился на 4,1%, до $304 млрд. Уровень внешней задолженности страны на 1 апреля стал минимальным с 1 октября 2006 года.

- Волна паводка достигла Оренбурга и теперь будет двигаться вниз по долине Урала, сообщил губернатор региона. Власти оценили ущерб от паводка в Оренбуржье более чем в 40 млрд рублей. В Курганской области 15 сел остались без света из-за паводка. В Тюменской области продолжает подниматься вода в Ишиме и Тоболе. На юге Челябинской области ситуация с паводком стабилизируется.

- ФСБ заявила о предотвращении попытки высадки украинского спецназа в Херсонской области. В спецслужбе сообщили, что один из солдат взят в плен. Он рассказал, что спецслужбы Великобритании готовили диверсию на буровой вышке МСП-17 в Черном море. По его словам, целью десанта были российские военные.

- В пригороде Нальчика уничтожены двое боевиков, планировавших теракты. Режим КТО в Кабардино-Балкарии снят.

- Умер экс-игрок в американский футбол О. Джей Симпсон. Скандальную известность он получил после того, как был оправдан по делу об убийстве бывшей жены.