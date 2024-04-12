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Уровень воды в реке Урал у Орска упал ниже опасной отметки

Уровень воды в реке Урал у Орска упал ниже опасной отметки
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Урал у Орска к утру пятницы сократился на 184 см - до 673 см, сообщил мэр города Василий Козупица в своем телеграм-канале.

Таким образом вода опустилась ниже опасной отметки в 700 см, которая установлена для Урала в этом районе.

По данным мэра, к утру пятницы вновь сократился сброс на Ириклинском водохранилище. Скорость сброса воды в настоящее время установлена на отметке 629 кубометров в секунду.

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Подтопленными остаются около 5,2 тыс. жилых домов. В 13 пунктах временного размещения остаются свыше тысячи человек, в том числе 163 ребенка. "Свободных мест достаточно. Люди из ПВР начинают возвращаться домой", - отметил мэр.

По его словам, в Советском районе вода "заметно убывает".

"В 6-ом микрорайоне ситуация заметно улучшилась. Вода остается в низине на пересечении улиц Крайней и Огородной. В Старом городе свободны для передвижения улицы от Краснознаменной до Орджоникидзе. Вода еще стоит в районе трамвайного кольца на улице Краснознаменной", - сообщил глава города.

Кроме того, нормализовалась ситуация в отдаленных поселках. Паводок постепенно сходит.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наводнение в Орске

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Хроника 30 марта – 12 апреля 2024 годаПаводок в России
Орск Урал Оренбургская область
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