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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом состоялся в воскресенье по инициативе иранской стороны, сообщает МИД РФ.

"В фокусе внимания была ситуация на Ближнем Востоке. Глава внешнеполитического ведомства Ирана проинформировал российского коллегу о предпринятых Тегераном мерах в ответ на осуществленный 1 апреля израильский авиаудар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске, повлекший гибель официальных представителей ИРИ", - говорится в сообщении ведомства на его сайте.

"Как было отмечено, дополнительная эскалация ситуации в регионе и новые опасные провокационные действия могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке, - заявили в МИД РФ. - Недопущение подобных сценариев и устранение их первопричин должны стать предметом особого приоритетного внимания Совета Безопасности ООН".

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Сообщается, что в ходе разговора "подтверждены позиции сторон в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа, решения острейших гуманитарных проблем и создания прочных условий для прямых переговоров в соответствии с резолюциями ООН о двухгосударственном урегулировании палестино-израильского конфликта".

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками, заявив, что это ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены средствами ПВО. Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в свою очередь назвал операцию успешной.

Страны Запада осудили иранскую атаку на Израиль.

МИД России в связи с иранской атакой по Израилю выразил озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе и призвал все вовлеченные стороны к сдержанности.

МИД РФ Сергей Лавров Иран Хоссейн Амир Абдоллахиан
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