В Ишимском районе Тюменской области "большую воду" ждут через 2-3 дня

Фото: Денис Моргунов/URA.RU/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Ишимском районе Тюменской области населенные пункты Лариха и Воронина первыми встретят "большую воду", ее приход ожидается в ближайшие три дня, сообщил губернатор региона Александр Моор.

"Сегодня с главой поселения Татьяной Нененко осмотрели насыпи, которые защищают дома. Большую воду здесь ждут через 2-3 дня", - рассказал он.

По словам Моора, ниже по течению Ишима в поселке Плодопитомник еще продолжаются работы, к укреплению насыпи активно привлекают волонтеров. Достроить насыпь должны в пятницу.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 100 населенных пунктов, в которых проживает порядка 17,5 тысячи человек.

Уже 17 апреля уровень воды в реке Ишим у села Ильинка в Казанском районе превысил исторический максимум, поднявшись до отметки в 884 см. Прежний максимум в 835 см был зафиксирован в 2017 году. Днем 18 апреля уровень воды в реке стал снижаться, а в городе Ишиме, напротив, вода в реке прибывает.