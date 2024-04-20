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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Река в Ишиме поднялась почти на метр за последние 12 часов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Уровень реки в городе Ишим Тюменской области продолжает расти, сообщает в субботу информационный центр регионального правительства.

Согласно замерам, за последние 12 часов (с 8:00 до 20:00 по местному времени) уровень воды в реке Ишим в границах одноименного города поднялся на 95 см, достигнув 1 006 см.

Как сообщалось, критический уровень - 850 см - река преодолела в ночь на субботу. Днем был побит рекорд паводка 2017 года, тогда подъем реки составлял 982 см.

Губернатор области Александр Моор сообщил в своем телеграм-канале, что в настоящее время полностью завершены работы по укреплению дамбы, защищающей город Ишим. "Круглыми сутками порядка 600 человек увеличивали высоту преграды и сегодня завершили работу. Выполнили задачу. Протяженность дамбы - 2 700 м", - написал он.

По данным губернатора, возводятся дополнительные укрепления в поселке Плодопитомник, где днем потоком воды была размыта насыпь, были затоплены дачные участки. "Сейчас сотрудники МЧС, волонтеры и местные жители строят, по сути, "вторую линию обороны". Она защищает многоквартирные дома", - добавил Моор.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 100 населенных пунктов, в которых проживают порядка 17,5 тыс. человек.

Хроника 30 марта – 20 апреля 2024 годаПаводок в России
Тюменская область Александр Моор Ишим
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