В правительстве рассмотрят предложения "Русала" о поддержке металлургов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Власти готовы рассмотреть предложения "Русала" по поддержке отрасли на фоне санкций США и Великобритании, но не видят поводов для драматизации ситуации, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, отметив, что одним из вариантов нивелирования запретов может стать развитие глубокой переработки.

США и Великобритания 12 апреля запретили на импорт алюминия, меди и никеля из России, произведенных после 13 апреля 2024 года. В результате этой инициативы биржам LME и Chicago Mercantile Exchange (CME) запрещено принимать новые партии алюминия, меди и никеля из России. Санкции также запрещают выпуск варрантов на российские металлы и покупку металлов в рамках расчетов по деривативным контрактам.

После объявления санкций "коллеги из "Русала" и из Алюминиевой ассоциации вышли с определенным запросом", сказал Евтухов. В частности, речь в предложениях шла о повышении внутреннего спроса за счет увеличения закупок в Госрезерв, а также пересмотре экспортных пошлин, под которые сейчас подпадают производители алюминия.

""Русал" ставит вопрос об отмене экспортных пошлин и о том, чтобы закупить часть продукции в резерв, - эти предложения в ближайшее время будут обсуждены, и какие-то решения будут приняты", - сообщил замглавы Минпромторга. Вопрос о перспективах пересмотра экспортных пошлин он переадресовал в Минфин.

В любом случае, принимать решение по мерам поддержки алюминиевой промышленности власти будут с учетом той позиции, которую Россия занимает на глобальном рынке. "Принятие решения о том, чтобы продукция компании ("Русала" - ИФ) не торговалась на лондонской и чикагской биржах, - это такой вызов. Но анализируя последствия, нужно понимать, каков мировой баланс по алюминию, в том числе в Китае", - добавил Евтухов, призвав не "драматизировать ситуацию вокруг компании "Русал".

Он подчеркнул, что Россия является вторым после Китая производителем алюминия. "У нас высококачественный алюминий, и я не думаю, что отказ Америки, Англии от покупки нашего алюминия, куда мы и так, в принципе, не так много поставляли, каким-то образом повлияет на возможность наших поставок в другие страны", - полагает чиновник.

Более значимым для России рынком, как отметил Евтухов, является Китай, в отношении которого недавно США заявили о трехкратном повышении импортных пошлин. "Это заставляет всех думать о том, что Китаю придется отказаться в принципе от нашего алюминия. Но это не совсем так, потому как у Китая на сегодняшний день дефицит по алюминиевой продукции, и они активно закупают алюминий не только у нас, но и в некоторых других странах", - обратил внимание представитель Минпромторга.

"При этом наш алюминий чистый, и по качеству превосходит поставки, произведенные в других государствах", - отметил замминистра.

"Поэтому я думаю, что эта проблема (с поставками российского алюминия на китайский рынок - ИФ) решаемая. Просто для этого потребуется определенное время", - пояснил Евтухов.

Он отдельно подчеркнул, что санкции, введенные США и Великобританией в отношении российского алюминия, затрагивают поставки только первичной продукции, что является дополнительным стимулом для и так хорошо растущей глубокой переработки этого металла.

"В принципе, задача - как можно больше сырья использовать в нашей стране и увеличивать производство готовой продукции, продукции с высокой добавленной стоимостью - перед нами стоит. И надо сказать, что с 2015 года мы увеличили объем переработки алюминия внутри страны почти на 60%: с 700 тысяч тонн до 1 150 тысяч тонн. При этом эксперты оценивают потенциал и емкость нашего рынка до 2 млн тонн, при том что "Русал", как вы знаете, производит 4 100 тысяч - 4 200 тысяч примерно. Конечно, в одночасье такие вопросы не решаются, но такая работа ведется, и результаты уже налицо", - заявил Евтухов, добавив, что расширяется число отраслей - потребителей алюминиевой продукции за счёт автопрома, энергетики, тяжелого машиностроения и т.д.