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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Тобол в тюменском селе Упорово за сутки поднялся на 22 см

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в Тоболе в селе Упорово (райцентр Упоровского района) Тюменской области продолжает подниматься, сообщает районная администрация на своей странице в соцсети "Вконтакте" в субботу.

Так, согласно замерам, на 08:00 по местному времени уровень воды в реке повысился на 22 см до 678 см.

В село Коркино Упоровского района - на 16 см до 865 см.

Ранее сообщалось, что в начале этой недели в селе Коркино, деревнях Губина и Старая Шадрина была объявлена экстренная эвакуация.

Также сообщалось, что пик паводка в Упорово ожидается к 28 апреля.

Упорово Коркино Тобол Тюменская область
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