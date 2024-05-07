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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Открытое горение ликвидировано в семи СНТ в Иркутской области

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в семи СНТ в районе Вихоревки Иркутской области, сообщает МЧС России в понедельник.

"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение: в садовых товариществах "Локомотив", "Убские дачи", "Калинка" и "Черная смородина" в районе города Вихоревка; в садоводствах "Тимирязевец", "Таежный", "Целинные земли" в районе 35 километра трассы "Тулун-Братск", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения в Вихоревке и садовом товариществе "Алюминщик".

В понедельник в Братском районе загорелись садовые товарищества, в том числе четыре - в Вихоревке. Пострадала женщина. В почти сгоревшем СНТ "Локомотив" обнаружено тело мужчины.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ввел в регионе режим ЧС в связи с пожарами и неблагоприятным прогнозом погоды.

МЧС России Иркутская область
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