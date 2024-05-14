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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

СВР сохранила контакты со спецслужбами недружественных стран

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Служба внешней разведки России сохраняет контакты со спецслужбами недружественных стран, заявил сенаторам кандидат на должность директора СВР Сергей Нарышкин.

"Служба внешней разведки России поддерживает партнерские отношения с более чем 100 разведывательными и специальными службами дружественных и недружественных стран. Что касается стран, которые мы относим к категории недружественных, контакты эти не прерываются", - сказал он и добавил, что эти контакты сохраняются, но в меньшем объеме, чем прежде.

"Нам представляется, что их нужно сохранять даже в такой сложной международной ситуации для решения особо острых вопросов и для снятия высокой степени недоверия между партнерами", - добавил глава СВР.

СВР Сергей Нарышкин
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