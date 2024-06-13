Суд продолжит рассмотрение вопроса о корпоративных правах в "Акрон групп" 20 июня

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области 13 июня объявил перерыв до 20 июня в рассмотрении заявления Минпромторга о приостановлении корпоративных прав Redbriсk Investments S.A.r.l.(Люксембург) в экономически значимой организации (ЭЗО) АО "Акрон групп" (Великий Новгород).

Как передал корреспондент "Интерфакса" из суда, перерыв объявлен в связи с отсутствием подтверждения извещения о дате заседания АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т" (Москва), которое привлечено к делу в качестве третьего лица.

На заседании представитель "Акрона" заявил ходатайство о проведении слушания в закрытом заседании в связи с тем, что могут быть оглашены сведения, составляющие "коммерческую, служебную и банковскую тайну". Оно пока не рассмотрено.

Иск поступил в суд 23 мая, 24 мая был принят к производству.

Суд тогда привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, АО "Акрон групп", Redbriсk Holding S.a.r.l. и АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т".

Впервые судебный механизм приостановки иностранного участия в ЭЗО был использован властями в отношении X5 Retail Group. Заявление Минпромторга о приостановке корпоративных прав X5 в ООО "Корпоративный центр ИКС 5" Арбитражный суд Московской области удовлетворил 25 апреля.

Аналогичные заявления были позднее удовлетворены судом и в отношении иностранных структур, владеющими еще четырьмя ЭЗО.

Статус ЭЗО, введенный законом №470-ФЗ, позволяет их российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких организаций в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые компании (ИХК), либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, закон позволяет через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права ИХК, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.