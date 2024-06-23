МВД Дагестана опровергло информацию о заложниках в церкви Махачкалы

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Информация о заложниках в церкви Махачкалы не соответствует действительности, 19 человек закрылись там с целью собственной безопасности, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

"Ни о каких заложниках речи нет! 19 человек закрылись внутри помещения, с целью собственной безопасности. Они уже вне опасности, данная территория защищена", - говорится в сообщении.

Ранее в церкви "Интерфаксу" сообщили, что в одном из помещений забаррикадировались служители и прихожане. Бои проходили снаружи церкви.

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило что неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте, один сотрудник полиции погиб, еще один ранен.

Позже стало известно об обстреле поста ДПС в Махачкале, где погиб один полицейский, еще шестеро пострадали.

Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале сообщил об убийстве боевиками священника в Дербенте, а также охранника церкви в Махачкале.

Двое боевиков ликвидированы в Махачкале, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. В правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что еще двое террористов задержаны. Ведомством также подтверждена гибель шести сотрудников и ранений у еще 12 полицейских.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ, в Дербент и Махачкалу направлены следователи для установления всех обстоятельств произошедшего.

Следственным управлением СК России по республике Дагестан по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Прокуратурой республики ход расследования уголовных дел поставлен на контроль.

В республике объявлен режим контртеррористической операции. В частности, правовой режим действует в пределах административных территорий Махачкалы и Дербента.