МВД Дагестана опровергло информацию о заложниках в церкви Махачкалы
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Информация о заложниках в церкви Махачкалы не соответствует действительности, 19 человек закрылись там с целью собственной безопасности, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
"Ни о каких заложниках речи нет! 19 человек закрылись внутри помещения, с целью собственной безопасности. Они уже вне опасности, данная территория защищена", - говорится в сообщении.
Ранее в церкви "Интерфаксу" сообщили, что в одном из помещений забаррикадировались служители и прихожане. Бои проходили снаружи церкви.
В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило что неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте, один сотрудник полиции погиб, еще один ранен.
Позже стало известно об обстреле поста ДПС в Махачкале, где погиб один полицейский, еще шестеро пострадали.
Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале сообщил об убийстве боевиками священника в Дербенте, а также охранника церкви в Махачкале.
Двое боевиков ликвидированы в Махачкале, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. В правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что еще двое террористов задержаны. Ведомством также подтверждена гибель шести сотрудников и ранений у еще 12 полицейских.
По данным пресс-службы следственного управления СК РФ, в Дербент и Махачкалу направлены следователи для установления всех обстоятельств произошедшего.
Следственным управлением СК России по республике Дагестан по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Прокуратурой республики ход расследования уголовных дел поставлен на контроль.
В республике объявлен режим контртеррористической операции. В частности, правовой режим действует в пределах административных территорий Махачкалы и Дербента.