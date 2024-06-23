В махачкалинской церкви забаррикадировались служители и прихожане

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В махачкалинской церкви находятся люди, которые укрылись от боевиков, сообщили "Интерфаксу" в церкви.

"Снаружи церкви идут бои. Внутри в одном из помещений забаррикадировались служители и прихожане. Силовики работают", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, внутри церкви боевиков нет.

Вечером в воскресенье в городах Дербент и Махачкала были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным, погибли шестеро полицейских, еще 23 получили ранения. Также в МВД подтвердили гибель священника в Дербенте.

Двое боевиков ликвидированы, еще двое задержаны.

В Дагестане объявлен режим КТО.