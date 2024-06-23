МВД по Дагестану сообщило о ликвидации четырех боевиков в Махачкале

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Четырех боевиков ликвидировали в Махачкале, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

"В Махачкале правоохранителями ликвидированы четыре боевика", - говорится в сообщении.

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило что неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте, один сотрудник полиции погиб, еще один ранен.

Позже стало известно об обстреле поста ДПС в Махачкале, где погиб один полицейский, еще шестеро пострадали.

Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале сообщил об убийстве боевиками священника в Дербенте, а также охранника церкви в Махачкале.

Двое боевиков ликвидировали в Махачкале, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана, также в правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что еще двое террористов задержаны.

Муфтият Дагестана сообщил о гибели девяти человек, двое из которых гражданские, еще семь человек - правоохранители, также по их данным пострадали еще 25 человек.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ, в Дербент и Махачкалу направлены следователи для установления всех обстоятельств произошедшего.

Следственным управлением СК России по республике Дагестан по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Прокуратурой республики ход расследования уголовных дел поставлен на контроль.

В республике объявлен режим контртеррористической операции. В частности, правовой режим действует в пределах административных территорий Махачкалы и Дербента.