Волгоградская "Аркон-Про" планирует восстановить работу нефтебазы за три месяца

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Восстановительные работы после пожара на нефтебазе ООО "Аркон-Про" в Калаче-на-Дону в Волгоградской области, где во вторник горели емкости с топливом после атаки беспилотников, займут до трех месяцев, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"На восстановительные работы мы закладываем до трех месяцев. Пострадала половина из имеющихся у нас емкостей с топливом, около 10 резервуаров. Технология их восстановления доступная, поэтому не видим проблемы в возобновлении работы нефтебазы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пожар не повредил административные здания. При этом затруднился назвать общий урон от ЧП, так как в настоящее время только составляется заключение экспертов.

"В целом работа нашей компании не приостановлена. На заправочные станции топливо поступает от наших партнеров - "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть". Без топлива мы не останемся. Вышло из строя одно подразделение, но оно будет в скором времени восстановлено", - отметил сотрудник компании.

Ранее сообщалось, что нефтебаза приостановила работу 9 июля после атаки беспилотников. Горели топливные емкости. Спасатели ликвидировали возгорание утром 10 июля.

По данным с сайта ООО "Аркон-Про", компания зарегистрирована в 2001 году в Волгоградской области и занимается оптовой торговлей нефтепродуктами. Предприятие имеет сеть заправочных станций, а также располагает собственным парком бензовозов. Нефтебаза компании находится в городе Калач-на-Дону. Мощности хранения - 3,5 тыс. тонн.

Выручка предприятия в 2023 году составила 4,5 млрд рублей (рост в 1,3 раза относительно 2022 года), чистая прибыль - 54,6 млн рублей (рост в 2,2 раза).

Губернатор Волгоградской области утром 9 июля сообщил об атаке беспилотников на нефтебазу в Калаче-на Дону и на подстанцию во Фролово. При падении обломков БПЛА произошло возгорание объектов. Погибших и потерпевших нет.