Начальник ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после ЧП с заложниками в СИЗО

СИЗО-1 Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Комиссия Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России завершила служебную проверку в связи с захватом в июне заложников в СИЗО-1 Ростовской области.

"По результатам проверки принято решение об увольнении четырех сотрудников и привлечении к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУ ФСИН и СИЗО", - сообщили во ФСИН России. В службе также отметили, что начальник главного управления ведомства по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку.

Материалы по выявленным нарушениям направлены в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру РФ для дачи правовой оценки.

"Для стабилизации работы и оказания практической помощи" в ростовское управление федеральной службы "направлена группа наиболее опытных сотрудников ФСИН России", заявили в ведомстве.

16 июня заключенные СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников. Несколько заключенных, вооруженных ножами и заточками, потребовали предоставить им автомобиль и дать возможность свободно уехать. Они утверждали, что состоят в запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

Были начаты переговоры. В ходе операции по освобождению заложников часть преступников была ликвидирована, часть задержана. Сотрудники, находившиеся в заложниках, не пострадали.

СКР расследует уголовное дело по ст. 206 УК РФ (захват заложника).

Ранее в июле сообщалось об аресте двух предполагаемых участников захвата заложников в ростовском СИЗО.