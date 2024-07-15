Все очаги пожаров на турбазах под Новороссийском ликвидированы

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Спасатели потушили все очаги пожаров на территории турбаз в селе Дюрсо под Новороссийском, общая площадь которых составляла 62 га, сообщает пресс-служба МЧС России в понедельник.

"Все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае ликвидированы. Всего от огня пострадали 68 построек", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила 14 июля в 11:29 по Москве. В тушении задействовали три вертолета и самолет. От пожара пострадал охранник базы "Голубая волна". Эвакуировано 500 человек из шести близлежащих баз отдыха.

Возбуждено уголовное дело по ст. 261 УК РФ (уничтожение/повреждение лесных насаждений).