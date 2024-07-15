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Закрыт въезд в Дюрсо под Новороссийском, где тушат лесной пожар

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Въезд в село Дюрсо под Новороссийском, где тушат пожар лесной пожар на площади 62 га, временно перекрыт, проехать могут только местные жители, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации в понедельник.

"Въезд в Дюрсо перекрыт. Пропускают только местных жителей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на эти меры пошли, чтобы обеспечить беспрепятственный подъезд техники к заправке водой.

Первое сообщение о возгорании в городе Новороссийск, хутор Дюрсо поступило в 11:29 мск воскресенья. По данным на 23:00 мск воскресенья площадь пожара составляет 62 га.

В результате пожара пострадал охранник базы "Голубая волна", он получил ожоги предплечий, от госпитализации отказался. Эвакуировано 500 человек из шести близлежащих баз отдыха.

В Новороссийске, а также на территории Новороссийского и Абраусского участкового лесничеств из-за пожара введен режим ЧС. На месте пожара развернут оперштаб.

Существует угроза дальнейшего распространения огня под Новороссийском, он движется в сторону хутора Дюрсо. Жителей предупредили о возможной эвакуации. Развернуто три пункта временного размещения на 400 человек. В настоящее время задействован только один, в котором размещено 25 человек. Вопросы размещения эвакуированных граждан находятся на контроле прокуратуры Краснодарского края.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации "Уничтожение/повреждение лесных насаждений".

Кубань Новороссийск Дюрсо пожар
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