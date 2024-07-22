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В Кремле не заметили какого-либо вклада Камалы Харрис в отношения России и США

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не готовы оценивать роль вице-президента США Камалы Харрис в российско-американских отношениях, так как до сих пор она не проявляла активности на этом направлении, за исключением ряда недружественных заявлений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили дать оценку Харрис в качестве потенциального кандидата в президенты США от демократической партии в контексте российско-американских отношений.

"В настоящий момент мы не можем как-то оценивать потенциальную кандидатуру (на пост президента США) госпожи Харрис с точки зрения наших двусторонних отношений, ибо до сих пор какого-то ее вклада в наши двусторонние отношения замечено не было, - сказал Песков. - Были некоторые заявления, которые изобиловали достаточно недружественной по отношению к нашей стране риторикой".

"Каких-то других ее действий в отношении двусторонних отношений или со знаком "плюс" или со знаком "минус" мы не фиксировали до сих пор", - добавил он.

На уточняющий вопрос, встречался ли президент Владимир Путин когда-нибудь или контактировал с Харрис, Песков ответил: "Я, честно говоря, не могу вспомнить никогда ни одного контакта президента Путина с госпожой Харрис".

Президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки и выразил поддержку Камале Харрис в качестве нового кандидата в президенты США. Харрис подтвердила, что пойдет на выборы.

Комментируя это решение, Песков отметил, что в Кремле внимательно следят за развитием событий в США и других крупных странах мира и не удивлены решением Байдена. Он добавил, что это не внутреннее дело России и не может быть приоритетной темой для повестки Кремля. Он добавил, что для России "очень важно будущее российско-американских отношений, которые сейчас переживают наихудший период в их истории".

Джо Байден Дмитрий Песков США Кремль Камала Харрис
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