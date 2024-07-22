Европейские лидеры неоднозначно отреагировали на выход Байдена из президентской гонки

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Реакция европейских лидеров на решение президента США Джо Байдена о выходе из борьбы за президентское кресло на ноябрьских выборах оказалась неоднозначной, пишет издание Politico.

Лидеры разделились "на три большие категории: тех, кто похвалил Байдена за его решение, тех, кто использовал момент, чтобы выразить доверие кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу, и тех, кому, казалось, просто нравится находиться онлайн в такой важный момент".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил: "Мой друг президент Джо Байден многого добился для своей страны, для Европы, для всего мира".

"Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество стало тесным, НАТО сильным, а США - хорошим и надежным партнером для нас. Его решение больше не баллотироваться заслуживает уважения", - отметил политик.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсетях: "Вы приняли много трудных решений, благодаря которым Польша, Америка и весь мир стали безопаснее, а демократия сильнее".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что уважает выбор Байдена, заявив в соцсети: "Я знаю, что (...), он принял решение, исходя из того, что, по его мнению, является наилучшим для американского народа".

Премьер-министр Чехии Петр Фиала написал: "Это, несомненно (...) ответственный и трудный с личной точки зрения шаг, но тем более ценный. Я скрещиваю пальцы за США, чтобы в результате демократической борьбы между двумя сильными и равными кандидатами появился хороший президент".

В то же время, лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж в своем посте написал, что предвидел такой ход развития событий и заявил: "Кого бы они (демократы - ИФ) ни выбрали, Трамп победит в ноябре".

К нему присоединился ведущий евродепутат от ультраправой партии "Альтернатива для Германии", который написал в соцсети: "Трампа это уже не остановит".

Президент Латвии Эдгар Ринкевич написал: "Политика еще никогда не была такой интересной".

Президент США Джо Байден в воскресенье объявил, что покидает президентскую гонку, однако продолжит выполнять свои обязанности до конца нынешнего срока. Он призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты нынешнего вице-президента США Камалу Харрис.

В свою очередь она заявила, что согласна бороться за выдвижение кандидатом в президенты США.

"Горжусь тем, что мою кандидатуру поддержал президент Байден. Намереваюсь заслужить выдвижение кандидатом в президенты", - говорится в распространенном ею заявлении.