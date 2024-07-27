Поиск

Что произошло за день: суббота, 27 июля

Крушение Су-34, задержания террористов в Дагестане, последствия размыва дамбы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области. Экипаж катапультировался, летчики живы. По предварительным данным, причина авиакатастрофы - техническая неисправность.

- Трое жителей Каспийска задержаны по подозрению в подготовке терактов. Они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и православный храм.

- Сергей Лавров заявил, что идея Дональда Трампа о ленд-лизе для Украины не учитывает реалии. Глава российского МИД назвал это предложение "подходом бизнесмена".

- Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы частично признал вину и рассказал о деталях преступления.

- Размытую челябинскую дамбу восстановят после улучшения погоды. Вода из подтопленного поселка Киолим ушла, сейчас там разбирают мусор. Между тем движение прекращается на ряде дорог Челябинской области из-за поднявшегося уровня воды.

- Сборная Китая стала первым чемпионом Олимпиады-2024.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован

Жертвами тайфуна "Гаеми" на Филиппинах и Тайване стали 25 человек

Жертвами тайфуна "Гаеми" на Филиппинах и Тайване стали 25 человек

Путин подписал указ о проведении в День ВМФ 28 июля парада в Петербурге

Три сотни машин ожидают досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи

Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области

Один человек погиб в Херсонской области в результате обстрелов

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы признал вину

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы признал вину
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Лозоватское

Полсотни нижегородцев эвакуировали из-за повреждения подземного газопровода

Размытую челябинскую дамбу восстановят после улучшения погоды

Размытую челябинскую дамбу восстановят после улучшения погоды
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });