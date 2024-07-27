Что произошло за день: суббота, 27 июля

Крушение Су-34, задержания террористов в Дагестане, последствия размыва дамбы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области. Экипаж катапультировался, летчики живы. По предварительным данным, причина авиакатастрофы - техническая неисправность.

- Трое жителей Каспийска задержаны по подозрению в подготовке терактов. Они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и православный храм.

- Сергей Лавров заявил, что идея Дональда Трампа о ленд-лизе для Украины не учитывает реалии. Глава российского МИД назвал это предложение "подходом бизнесмена".

- Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы частично признал вину и рассказал о деталях преступления.

- Размытую челябинскую дамбу восстановят после улучшения погоды. Вода из подтопленного поселка Киолим ушла, сейчас там разбирают мусор. Между тем движение прекращается на ряде дорог Челябинской области из-за поднявшегося уровня воды.

- Сборная Китая стала первым чемпионом Олимпиады-2024.