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Что произошло за день: вторник, 30 июля

Госдума приняла закон, касающийся каналов более чем с 10 тыс. подписчиков, Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина Германии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума приняла пакет поправок, которые обязывают владельцев каналов более чем с 10 тысячами подписчиков сообщать о себе в РКН. Принятый закон также устанавливает ограничения на число сим-карт: у гражданина России их может быть не более 20, у иностранца - не более 10, в том числе корпоративных.

- Александр Лукашенко помиловал гражданина Германии, приговоренного к смертной казни в Белоруссии по обвинению в терроризме и наемничестве.

- Глава Минобороны Венесуэлы заявил о попытке переворота, а оппозиция - о наличии доказательств победы соперника Мадуро на выборах президента страны. После объявления результатов выборов произошли беспорядки. В Кремле заявили, что оппозиция должна смириться с поражением.

- Авиакомпания Red Wings перешла в управление лизинговой структуры "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис", полномочия гендиректора Евгения Солодилина прекращены.

- Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан принес присягу.

- Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг олимпийского турнира в Париже в женском парном разряде.

- Олимпийские соревнования по триатлону среди мужчин отложены из-за плохого качества воды в Сене. Спортивный директор Парижа-2024 Аурели Мерле не исключил, что формат могут поменять на дуатлон - без плавания.

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