Что произошло за день: понедельник, 5 августа

Падение рынков, кризис в Бангладеш и арест по делу о мошенничестве в парке "Патриот"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов арестован по делу об особо крупном мошенничестве. Он был отправлен в СИЗО еще 3 августа. По этому делу также задержан начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров.

- Индекс МосБиржи снизился на 2,4%, индекс РТС - на 1,6%. Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продаж на фоне резкого ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за опасений наступления рецессии в США. Фондовые индексы США резко падают на фоне общего ухода инвесторов от риска. Японский фондовый индекс рухнул на 12,4%, рекордными темпами за 37 лет. Европейские рынки акций завершили торги резким снижением. Кроме того биткойн резко упал почти на 11% вслед за другими рисковыми активами.

- Премьер Бангладеш Шейх Хасина покинула территорию страны и сложила полномочия. Эту информацию подтвердил Командующий сухопутными войсками страны. Он заявил, что военные восстановят порядок и сформируют временное правительство. Сама Шейх Хасина запросила убежище в Великобритании. В Бангладеш, где продолжаются антиправительственные акции протеста, обстановка остается нестабильной.

- Экс-замгендиректора "Почты России" Емельченков приговорен к 3,5 годам колонии. Второго фигуранта - руководителя департамента управления ИТ-сервисами компании Андрея Синичкина - по аналогичному обвинению приговорили к трем годам колонии.

- Власти Израиля впервые изучают вариант с превентивным ударом по Ирану, сообщает издание Ynet. Кроме того, армия Израиля находится в повышенной готовности в рамках подготовки к возможному удару со стороны Ирана, "Хезболлы", йеменских хуситов и, возможно, шиитских ополченцев Ирака.

- Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу прибыл в Тегеран. Его примет президент Ирана Масуд Пезешкиан.

- "Стокманн" закрыл сделку по приобретению бизнеса Hugo Boss в России. Ранее сообщалось, что после закрытия сделки в III квартале 2024 года в РФ будут открыты магазины ритейлера.

- В Петербурге впервые в РФ стали наказывать водителей за "громкие" автомобили. Если у машины или мотоцикла зафиксирован звук двигателя, превышающий установленный уровень, владельцу дается 10 дней на возвращение к заводским настройкам. В противном случае регистрация аннулируется.