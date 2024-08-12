Месторождение имени Грайфера выведут на проектную мощность в 1,2 млн т в 2028 году

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Выход на проектную мощность месторождения имени Валерия Грайфера в российском секторе Каспийского моря в 1,2 млн тонн запланирован на 2028 год, говорится в государственном докладе о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов в 2022 году, опубликованном Министерством природных ресурсов и экологии.

Месторождение (бывшее Ракушечное), открытое в 2001 году и введенное в эксплуатацию в прошлом году, стало третьим объектом "ЛУКОЙЛа" в регионе. Его извлекаемые запасы - 19,2 млн тонн. Глубина моря в районе месторождения составляет от 5 до 8 метров.

Объем добытой нефти в 2022 году на Каспии на месторождениях компании имени Филановского и имени Корчагина составил 6,9 млн т (в 2021 году 7,3 млн тонн), из которых 6,1 млн т пришлось на первое, и 3,3 млрд куб. метров газа.