Росимущество назначило нового гендиректора АО "ЧЭМК"

Анатолий Бровко Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Росимущество назначило гендиректором переданного государству АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) Анатолия Бровко, сообщила пресс-служба компании.

До этого Бровко был заместителем гендиректора комбината. "Он имеет богатый опыт управления российскими металлургическими предприятиями, а также опыт государственного управления", - говорится в сообщении.

12 августа Бровко представили коллективу ЧЭМКа.

В начале 2000-х Бровко занимал должность генерального директора "Волжского трубного завода" (часть "Трубной металлургической компании" ), входил в совет директоров "Тагмета" ТМК. С 2010 по 2012 год он возглавлял администрацию Волгоградской области.

Челябинский электрометаллургический комбинат - базовое предприятие промышленной группы ЧЭМК, истребованной у прежних собственников в пользу государства по иску Генпрокуратуры. В группу ЧЭМК помимо электрометаллургического комбината входят "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность государства в марте.

В начале июня совет директоров ЧЭМКа поручил исполнение обязанностей гендиректора директору по производству комбината Владимиру Иванченко. Руководивший группой больше двух десятков лет Павел Ходоровский незадолго до этого был арестован по уголовному делу.

После смены собственника было обновлено руководство комбината. В частности, пост заместителя генерального директора по финансам и экономике занимает Ольга Прошкина, говорится на сайте комбината. До последнего времени она работала на "Синарском трубном заводе" (входит в ТМК) директором по экономике и финансам, на "СинТЗ" "Интерфаксу" сообщили, что Прошкина покинула эту должность.

Должность первого заместителя гендиректора-директора бэк-офиса ЧЭМКа теперь занимает выходец из ТМК и "Синары" Серик Шайханов.

Электрометаллургический комбинат в 2021 году вместе с Волжским трубным заводом создал СП по выпуску нержавеющей стали - "Русскую нержавеющую компанию" (РНК). В 2022 году ЧЭМК вышел из СП, а в конце 2023 года в число участников "РНК-Холдинга", холдинговой компании РНК, вошел "Норникель".