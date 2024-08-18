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Подземные толчки до 5 баллов ожидаются в Петропавловске-Камчатском

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В ближайшие дни стоит ожидать достаточно сильных отчетливых сотрясений в Петропавловске-Камчатском с интенсивностью до пяти баллов, сообщил директор камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров.

"Афтершоковый процесс будет продолжаться довольно долго, в ближайшие дни стоит ожидать достаточно сильных отчетливых сотрясений в Петропавловске-Камчатском с интенсивностью до пяти баллов", - сказал Чебров.

По его словам, сразу же начался интенсивный афтершоковый процесс, это говорит о том, что, с высокой долей вероятности, более сильных толчков в ближайшее время не ожидается.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 7:10 по местному времени (22:10 субботы по Москве) в Тихом океане в 108 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 6 км под морским дном.

В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 7 баллов. Землетрясение также ощущалось в городе Вилючинске, Елизовском и Усть-Камчатском районах.

Угроза цунами не объявлялась.

Петропавловск-Камчатский
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