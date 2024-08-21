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Что произошло за день: среда, 21 августа

Заявление Минобороны РФ по обстановке в Курской области, сбой в работе Telegram и WhatsApp, приговор Дмитрию Гудкову

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило о срыве попыток атак ВСУ в Курской области в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька.

- Днем в среду произошел масштабный сбой в Telegram и WhatsApp, Роскомнадзор объяснил его DDoS-атакой на операторов связи.

- В Курской области решили не откладывать выборы губернатора, при этом перенесены местные выборы в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгов.

- Росавиация на время ограничивала в среду работу аэропортов в Мурманске и Апатитах. Губернатор Андрей Чибис объяснил ситуацию угрозой применения беспилотника. В течение трех часов ограничения были отменены.

- Бывшему замминистра обороны Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, Мосгорсуд признал законным его арест.

- Суд в Москве заочно приговорил Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом) к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ.

- Microsoft со 2 сентября ограничит доступ к облачным подпискам для всех юридических лиц, зарегистрированных в России.

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