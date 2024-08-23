Трех пострадавших в волгоградской ИК-19 положили в реанимацию

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Волгоградской области троих пострадавших в результате захвата заложников в колонии № 19 доставили в реанимацию, сообщили "Интерфаксу" в приемной центральной районной больницы Суровикинского района.

ФСИН сообщила, что 23 августа в ИК-19 несколько заключенных захватили заложников и что там есть пострадавшие.

В связи со случившимся в СК возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК (захват заложников) ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация работы колонии). ФСИН тоже инициировала проверку произошедшего.

ИК-19 строгого режима находится на окраине города Суровикин. Лимит наполнения колонии - 1229 человек.