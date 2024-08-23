Путин получил доклад ФСИН о ситуации в волгоградской колонии и ждет доклад МВД

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что получил доклад начальника ФСИН Аркадия Гостева о ситуации с захватом заложников в колонии в Волгоградской области и предложил высказаться на эту тему руководителям МВД, ФСБ и Росгвардии.

"Начальник ФСИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области. Хотел бы в этой связи заслушать соображения и оценки министра внутренних дел, директора ФСБ. Виктор Васильевич Золотов будет у меня, сейчас доложит свои оценки", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза России.

В пятницу днем несколько заключенных захватили заложников в колонии строгого режима, госпитализированы четыре сотрудника ФСИН. ФСИН инициировала проверку обстоятельств произошедшего. В СК по факту возбудили уголовное дело о захвате заложников и дезорганизации работы колонии.