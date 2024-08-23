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Дорога к захваченной волгоградской колонии перекрыта

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Волгоградской области сотрудники правоохранительных органов перекрыли дорогу к исправительной колонии №-19 в Суровикине, где произошел захват заложников, сообщил глава Суровикинского района Роман Слива.

"ИК-19 УФСИН России находится на значительном удалении от жилых домов города Суровикино, - написал он в Telegram. Правоохранительными структурами приняты все меры для локализации места происшествия, дорога к колонии перекрыта".

Он отметил, что движение гражданского автотранспорта на территории города и муниципального района не ограничено.

"Все службы, организации, системы жизнеобеспечения населения Суровикинского района работают в штатном режиме. Жизни и здоровью жителей ничто не угрожает", - добавил Слива.

23 августа несколько заключенных захватили в заложники сотрудников ИК-19. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что из колонии в Суровикинскую ЦРБ доставили четырех пострадавших сотрудников ФСИН. В этой больнице уточнили, что трое пострадавших находятся в реанимации.

В регионе создан оперативный штаб для координации работы по освобождению заложников.

Колония строгого режима находится на окраине Суровикина. Лимит ее наполнения - 1229 человек.

ИК-19 ФСИН Суровикино Волгоградская область Роман Слива
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