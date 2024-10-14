Замоскворецкий суд огласит приговор французу Винатье 14 октября

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы 14 октября в 16:30 огласит приговор гражданину Франции Лорану Винатье (признан в России иноагентом) по уголовному делу о сборе сведений в области военной деятельности РФ в качестве иностранного агента, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, который будет оглашен 14 октября в 16:30", - объявила судья Наталья Чепрасова.

На прениях сторон гособвинение попросило суд назначить Винатье 3 года и 3 месяца колонии общего режима. Прокурор попросила учесть полное признание им вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении детей и других родственников, в том числе больную мать, а также его собственное состояние здоровья.

Защита предложила ограничится штрафом. Винатье, как и его адвокаты, попросил не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы.

"Реальное лишения свободы скажется на условиях жизни моей семьи. Все, что я хочу, - справедливое и снисходительно решение", - сказал Винатье, обращаясь к суду. Он отметил, что приехал в Россию 20 лет назад и влюбился в нее. "Я жил и живу русскую жизнь", - отметил француз.

"Я прошу прощения у России, что я не соблюдаю законодательство РФ. Я прошу прощения у вас, ваша честь, и прошу прощения у своей организации. И я, конечно, прошу прощения у своей семьи", - отметил он в последнем слове.

Суд рассматривал его дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку он признал вину.

Пгласно закону, максимальное наказание француза не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания. При этом обжаловать в апелляционной инстанции подсудимый может только вид и размер наказания, а не установленные судом обстоятельства дела.

Винатье был задержан в начале июня 2024 года. Ему предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

По версии следствия, в течение нескольких лет Винатье, "имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов", осуществлял целенаправленный сбор сведений в области российской военной и военно-технической деятельности.

По версии следствия, "указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства".

Для своих целей Винатье неоднократно посещал Россию, где проводил встречи с гражданами России, в том числе с представителями экспертного и научного сообщества - политологами, социологами, экономистами, военными экспертами, а также государственными служащими, сообщали в Центре общественных связей ФСБ.

Как сказано в обвинительном заключении, французу вменяется сбор данных в ходе трех встреч в Москве в 2021-2022 годах.

Винатье - 48-летний консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", цель которой - "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".