Лукашенко потребовал пресекать популяризацию идей "чайлдфри"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и Национальному собранию призвал встать на защиту традиционных семейных ценностей и пресекать любые попытки популяризации бездетности.

"Есть факторы, которые нивелируют все усилия государства по созданию благоприятных условий для роста населения. И эти факты должны быть в поле зрения информационной политики, сферы культуры, образования и здравоохранения. Первое - западная мода на "чайлдфри", любая популяризация идей бездетной семейной пары в нашем информационном и культурном пространстве должна пресекаться", - сказал он.

"Любые вбросы таких завуалированных призывов, равно как и все нетрадиционные веяния, не что иное, как попытка обезлюдить и ослабить государство. Такая идеология должна быть вне закона", - подчеркнул президент.

"СМИ, кинопроизводство (Господи, где оно?), культурные проекты, рекламное производство должны работать на идею возрождения традиций большой, дружной, полной, классической семьи", - заявил он.

Он призвал активно включиться в эту работу религиозных деятелей.

"Особо хочу обратиться к представителям всех наших религиозных конфессий. Ваш голос в этом вопросе должен звучать сильнее (Господи, где он у вас будет звучать, если вы сами с определенного уровня семей не имеете?) Это очень тонкая работа (нет, не семьи и детей делать - тут как бог на душу положит)", - сказал Лукашенко.