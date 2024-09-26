Правительство начало прорабатывать возможность ограничить экспорт полезных ископаемых

Уже составляется список конкретных видов сырья и продуктов их переработки, экспорт которых могут ограничить

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правительство начало составлять перечень полезных ископаемых, а также продуктов их переработки, экспорт которых может быть ограничен, документ будет готов в ближайшее время, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели вице-премьер Александр Новак.

"Сейчас над этим поручением работаем. Есть конкретный анализ ситуации на мировых рынках. Соответствующие предложения будут подготовлены в ближайшее время", - сказал Новак.

"Я бы сказал, что это достаточно большой перечень продукции, которая сегодня пользуются спросом на мировых рынках. Требуется, безусловно, тщательный анализ целесообразности, потому что мы, в первую очередь, должны думать и о возможностях развития наших отраслей, чтобы они тоже не пострадали", - подчеркнул вице-премьер.

11 сентября президент Владимир Путин поручил правительству проанализировать возможность ограничения поставок на внешние рынки стратегического сырья, такого как уран, никель, титан и ряда других, при условии, что это не будет наносить вред экономике России.