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Суд начнет рассматривать дело о нападении на губернатора Чибиса 29 августа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Апатитский городской суд начнет рассматривать по существу дело о вооруженном нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 29 августа, сообщил "Интерфаксу" Александр Москаленко, адвокат подсудимого Александра Быданова.

1 августа суд провел предварительное заседание по этому делу. Оно прошло в закрытом режиме.

В четверг суд в закрытом режиме провел предварительное заседание по делу.

"Первое судебное заседание назначено на 29 августа. Суд удовлетворил наше ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей", - сказал Москаленко.

Он добавил, что суд снова продлил арест Быданову.

Материалы дела поступили в Апатитский городской суд 22 июля. Процесс будет вести судья Ольга Караулина.

В Апатитах вечером 4 апреля Чибис проводил встречу с горожанами в ДК "Строитель". Когда он выходил из здания, на него напал человек с ножом. Губернатор был ранен, ему потребовалась операция.

Напавший был ранен при задержании. Это оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Он был ранен при задержании. Ему вменили ч.3 ст.30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности).

Как сообщали в СК, на допросе задержанный заявил, "что совершил нападение, потому что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком".

Ольга Караулина Александр Москаленко Александр Быданов Андрей Чибис Мурманская область Апатиты Апатитский городской суд
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