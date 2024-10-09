Минстрой потребовал от регионов абсолютной готовности к новому нацпроекту

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Условия финансирования в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" будут жестче, заявил глава министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

"Только что я подписал документы, связанные с внесением паспорта национального проекта "Инфраструктура для жизни" в правительство. (...) Мы вроде бы средства распределяем, а готовности некоторым регионам не хватает. (...) Готовность всех участников процесса должна быть абсолютной, иначе просто не доберемся до денег. Условия предоставления финансов несколько жестче будут в этом году, в этом национальном проекте. (...)", - сказал сказал Файзуллин на заседании Общественного совета при Минстрое России.

В нацпроект "Инфраструктура для жизни" должны войти пять федеральных проектов Минстроя. Это проекты "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах", "Жилье", "Модернизация коммунальной инфраструктуры", "Формирование комфортной городской среды" и "Новый ритм строительства".

В августе премьер-министр Михаил Мишустин дал получения по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Так, в нацпроекте появятся задачи, которые связаны с обновлением жилфонда не менее чем на 20% к 2030 году по сравнению с 2019 годом. Кроме того, ожидается благоустройство не менее чем 30 тысяч общественных пространств, газификация не менее 1,6 млн домов к 2030 году и не менее 3 млн - к 2036 году, обновление не менее 85% федеральных автодорог и не менее 60% - региональных и муниципальных.

Помимо этого, в нацпроекте должны появиться задачи, связанные с реализацией не менее 1,6 тысячи проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а также со строительством и реконструкцией не менее 2 тысяч объектов водоснабжения.

Новый национальный проект "Инфраструктура для жизни" вошел в перечень поручений президента по итогам послания Федеральному Собранию. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что проект "Инфраструктура для жизни" объединит и синхронизирует "все виды работ по созданию инфраструктуры нового качества", в том числе строительство жилья, дорог, социальных объектов, обновление коммунальных сетей и общественного транспорта. Нацпроект планируется запустить уже до конца года, сообщали в Минстрое.