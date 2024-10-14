Прокуратура запросила три года и три месяца колонии для француза Винатье

Гражданин Франции Лоран Винатье в Замоскворецком суде Фото: Юлия Морозова/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Государственный обвинитель просит назначить три года и три месяца колонии общего режима гражданину Франции Лорану Винатье (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о сборе сведений в области военной деятельности РФ в качестве иностранного агента, передал корреспондент "Интерфакса".

Такое наказание запросил в Замоскворецком суде Москвы прокурор в ходе прений сторон по делу Винатье в понедельник.

При назначении наказания французу гособвинитель попросила учесть полное признание им вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении детей и других родственников, в том числе больную мать, а также его собственное состояние здоровья.

Дело Винатье рассматривается судом в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку он признал вину.

Согласно закону, максимальное наказание француза не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания. При этом обжаловать в апелляционной инстанции подсудимый может только вид и размер наказания, а не установленные судом обстоятельства дела.

Винатье был задержан в начале июня 2024 года. Ему предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Согласно фабуле дела, на протяжении нескольких лет Винатье, "имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов", осуществлял целенаправленный сбор сведений в области российской военной и военно-технической деятельности.

По версии следствия, "указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства".

Для своих целей Винатье неоднократно посещал Россию, где проводил встречи с гражданами РФ, в том числе с представителями экспертного и научного сообщества - политологами, социологами, экономистами, военными экспертами, а также государственными служащими, сообщали в Центре общественных связей ФСБ.

Как следовало из обвинительного заключения, оглашенного в суде, французу вменяется сбор данных в ходе трех встреч в Москве в 2021-2022 годах.

Винатье - 48-летний консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая, согласно сайту НКО, ставит своей целью "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".