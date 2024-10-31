Поиск

МЧС сообщило о двоих погибших и 11 пострадавших при взрыве газа в Черкесске

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - По данным МЧС, в результате взрыва газа в жилом доме в Черкесске погибли два человека, еще 11 пострадали, сообщает управление МЧС по Карачаево-Черкесии.

"Спасателями были извлечены из-под завалов три человека и переданы врачам", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщали о трех погибших, а в ГУ МЧС по КЧР - о девяти пострадавших.

Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбирать завалы с помощью спецтехники, разбирают перекрытия между пострадавшими четвертым и пятым этажами. В работах участвуют 195 человек и 42 единицы техники.

Вспышка паров газовоздушной смеси в пятиэтажном доме произошла около 6 часов утра 31 октября. В здании частично разрушены два верхних этажа. По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

КЧР МЧС Черкесск Карачаево-Черкесия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак до 24 ноября

Цены на аренду жилья в России обновили исторические максимумы

Цены на аренду жилья в России обновили исторические максимумы

КС постановил считать неустановленными сроки давности по искам прокуроров о конфискации

До трех человек возросло число жертв взрыва газа в Черкесске

Военная операция на Украине

В результате массированного обстрела порта Бердянска ранены три человека

Возбуждено уголовное дело о взрыве газа в Черкесске

Возбуждено уголовное дело о взрыве газа в Черкесске

Саратовский аэропорт закрыли из-за угрозы атаки дронов

Российские военные сбили 21 дрон ВСУ над шестью регионами РФ и Черным морем

Газпром нашел покупателя на 22-этажную "малахитовую шкатулку" в Москве

Что произошло за день: среда, 30 октября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });