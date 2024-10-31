МЧС сообщило о двоих погибших и 11 пострадавших при взрыве газа в Черкесске

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - По данным МЧС, в результате взрыва газа в жилом доме в Черкесске погибли два человека, еще 11 пострадали, сообщает управление МЧС по Карачаево-Черкесии.

"Спасателями были извлечены из-под завалов три человека и переданы врачам", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщали о трех погибших, а в ГУ МЧС по КЧР - о девяти пострадавших.

Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбирать завалы с помощью спецтехники, разбирают перекрытия между пострадавшими четвертым и пятым этажами. В работах участвуют 195 человек и 42 единицы техники.

Вспышка паров газовоздушной смеси в пятиэтажном доме произошла около 6 часов утра 31 октября. В здании частично разрушены два верхних этажа. По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).