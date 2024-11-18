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Госдума 20 ноября рассмотрит законопроект о спецсчетах для иноагентов

Госдума 20 ноября рассмотрит законопроект о спецсчетах для иноагентов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о специальных рублевых счетах, на которые иноагенты будут получать авторские отчисления от творческой и иной интеллектуальной деятельности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"20 ноября в первом чтении будет рассмотрен законопроект, в соответствии с которым иноагенты будут получать авторские отчисления от творческой и иной интеллектуальной деятельности только на специальные рублевые счета, открытые в организациях, подконтрольных ЦБ. Такое решение принял Совет Госдумы", - сказал Володин журналистам в понедельник.

В РоссииВ Госдуму внесен законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентовЧитать подробнее

По его словам, "воспользоваться этими средствами они смогут после снятия статуса иноагента.

"Большинство иноагентов проживает за границей, но продолжает получать авторские вознаграждения в России и при этом продолжает оскорблять нашу страну. Более того, нередко эти деньги идут на поддержку Украины, предатели перечисляют их тем, кто обстреливает наши города, убивает мирных граждан. Это недопустимо", - заявил Володин.

Он добавил, что законопроект будет рассматриваться приоритетном порядке.

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