Туроператорам рекомендовали предупреждать о рисках желающих купить тур в Абхазию

Запрета продажи туров это не означает, считает президент РСТ

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Рекомендация Минэкономразвития о приостановке продажи туров в Абхазию не означает запрет и не распространяется на продажу отдельных услуг, таких как отели или экскурсии, но туроператоры должны соблюдать меры предосторожности и предупреждать туристов обо всех рисках, считает президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"Минэкономразвития выпустило рекомендацию, обращенную к туроператорам и другим участникам туристской отрасли, приостановить реализацию туристических продуктов на направлении. Согласно законодательству Российской Федерации, у министерства нет полномочий запрещать реализацию каких-либо услуг или закрывать направления (...). Поэтому Минэкономразвития в обстоятельствах, которые мы все наблюдали, из-за волнений, протестов и каких-то иных проявлений, выпустило рекомендацию быть аккуратными, осторожными и по возможности приостановить продажи", - сказал он на пресс-конференции.

Уманский напомнил, что рекомендация была направлена не только к бизнесу, но и к туристам.

"Обратили внимание на то, что есть некие проявления, и туристы могут пострадать, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Эта рекомендация была, на мой взгляд, неправильно интерпретирована, и много на этот счет было различных допущений и рассуждений. Что, по сути, это значит? Это значит, что никакого запрета на реализацию турпродуктов у туроператоров нет, - отметил он. - Туроператоры должны проявить некую предусмотрительность и предупредить туристов о возможных опасностях при продаже туров. То есть туристу на этом фоне, помимо всей остальной информации, которую туроператор должен донести, надо дать разъяснение и в отношении этого явления".

Он добавил, что в то же время рекомендация Минэкономразвития означает, что для туроператоров наступила дополнительная ответственность.

"То есть, если туроператор, которому была дана такая рекомендация, отправил туриста в Абхазию, но не дай бог с этим туристом что-то произошло ввиду именно этих обстоятельств, подчеркиваю, ввиду волнений или там человек пошел поучаствовать и побросаться куда-нибудь камнями, не дай бог, и с ним что-то произошло, то вот исключительно в этих обстоятельствах может возникнуть ответственность туроператора вплоть до уголовной", - сказал он. "Поэтому к этой рекомендации нельзя отнестись плево. Это действительно Минэкономразвития сделало не зря. Несмотря на то, что запрета прямого нет, нужно отнестись к этому ответственно и лишний раз подумать, может быть, о какой-то другой дате поездки", - подчеркнул президент РСТ.

Уманский добавил, что рекомендация дана в отношении реализации туристических продуктов и не распространяется на продажу других услуг.

"Поэтому если речь идет о бронировании гостиниц, либо продаже экскурсий на этом направлении, а не турпродукта в понимании его трактовки нашим законом, то эта рекомендация в этом отношении не работает и не распространяется на эти услуги", - пояснил он.

15 ноября в Сухуме начались протесты абхазской оппозиции против ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Под давлением протестов президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку. Парламент Абхазии отложил ратификацию соглашения. Минэкономразвития России рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в Абхазию, а туроператорам и другим участникам туристического рынка приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением Абхазии, и не применять штрафные санкции при отмене поездок в Абхазию или изменении условий предоставления туристических продуктов и услуг.